Kauno oro uosto rimtį trikdžiusiam vyrui pasieniečiai uždėjo antrankius – tikrintis girtumą atsisakė

2025 m. rugsėjo 2 d. 11:12
Pasieniečiams Kauno oro uoste teko antrankiais tramdyti pasitinkančių keleivių terminale siautėjusį aiškiai neblaivų vyrą. Triukšmavęs, plūdęsis, teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdęs ir jiems pasipriešinęs agresyvus vyras atsidūrė Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto laikino sulaikymo patalpoje.
Šeštadienio popietę Kauno oro uoste dirbusių VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnų tarnybinės pagalbos paprašė kolegos iš Viešojo saugumo tarnybos. Jie oro uosto pasitinkančių keleivių terminale sulaikė vyrą, kuris viešoje vietoje elgėsi agresyviai, keikėsi, kabinėjosi prie aplinkinių žmonių, nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų ir pasipriešino jiems.
Uždaromas į laikino sulaikymo patalpą, šis akivaizdžiai girtas vyras ir toliau aktyviai priešinosi, dėl to pasieniečiai buvo priversti panaudoti spec. priemones – antrankius.
VSAT pareigūnai nustatė, kad sulaikytasis – 35-erių Lietuvos pilietis. Tikrintis blaivumą jis atsisakė. Apie įvykį pranešus Kauno policijai ir atvykus jos pareigūnams, vyras buvo perduotas jiems.
Jo laukia administracinė atsakomybė dėl viešosios tvarkos pažeidimo, neblaivaus pasirodymo viešoje vietoje, statutinio valstybės tarnautojo nurodymų ar reikalavimų nevykdymo bei garbės ir orumo pažeminimo.
