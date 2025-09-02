Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniaus įmonė prarado „Apple“ ausinukų už kone 0,5 mln. eurų – įtarimai krenta ant ispanų

2025 m. rugsėjo 2 d. 07:48
Vilniaus policija renka medžiagą dėl galimo sukčiavimo – sostinės įmonė prarado Ispanijoje saugotų „Apple“ ausinukų už kone puse milijono eurų. Įtarimai dėl vagystės krenta ant Ispanijoje registruotos įmonės, saugojusios prekes, darbuotojų.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 1 d. apie 10 val. 43 min. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi įmonės direktorius, kuris pranešė, kad Ispanijoje registruotos įmonės atstovai, apgaulės būdu pasisavino 3 400 vnt. „Apple Airpods 4ANC MXP93ZM/A“ ausinukų.
Pasak vilniečių, ausinukai buvo saugomi Ispanijoje.
Nuostolis – 465 800 eurų.
Policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo ir sprendžia klausimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė labai didelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
