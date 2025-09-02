Per konfliktus Alytuje ir Panevėžyje sužalotos dvi moterys

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 1 d. apie 10 val. Alytuje, Suvalkų g., nuosavame name, konflikto metu, vyras (gim. 2000 m.) peiliu sužalojo moterį (gim. 1942 m.), kuri paguldyta į ligoninę.
Įtariamasis dėl sveikatos būklės paguldytas į ligoninę.
Taip pat rugsėjo 1 d. apie 14 val. 21 min. Panevėžyje, Nemuno g., namuose, konflikto metu, girtas (2,86 prom.) vyras (gim. 1989 m.) sužalojo girtą (3,53 prom.) moterį (gimusi 1975 m.), kuri, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
