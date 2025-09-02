Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Per konfliktus Alytuje ir Panevėžyje sužalotos dvi moterys

2025 m. rugsėjo 2 d. 10:48
Lrytas.lt
Alytaus ir Panevėžio pareigūnai aiškinasi aplinkybes dviejų tarpusavyje nesusijusių konfliktų, kuomet buvo sužalotos dvi moterys.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 1 d. apie 10 val. Alytuje, Suvalkų g., nuosavame name, konflikto metu, vyras (gim. 2000 m.) peiliu sužalojo moterį (gim. 1942 m.), kuri paguldyta į ligoninę.
Įtariamasis dėl sveikatos būklės paguldytas į ligoninę. 
Taip pat rugsėjo 1 d. apie 14 val. 21 min. Panevėžyje, Nemuno g., namuose, konflikto metu, girtas (2,86 prom.) vyras (gim. 1989 m.) sužalojo girtą (3,53 prom.) moterį (gimusi 1975 m.), kuri, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
sužalojimasAlytusPanevėžys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.