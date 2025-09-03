Girtas ir beteisis vairuotojas Telšių rajone motociklu bandė bėgti nuo policijos, bet krito – viskas nufilmuota

Bėgdamas vairuotojas nukrito nuo motociklo. Patikrinimo metu paaiškėjo, kad jis buvo neblaivus – alkotesterio parodymai siekė daugiau kaip 2,5 promilės alkoholio. Be to, nustatyta, kad vyras neturi teisės vairuoti tokios rūšies transporto priemonės.
Dėl šio pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Motociklo vairuotojui gresia atsakomybė už transporto priemonės vairavimą neblaiviam. Tokie veiksmai kelia tiesioginę grėsmę tiek pačiam vairuotojui, tiek kitiems eismo dalyviams.
Vairuotojas buvo sulaikytas ir pristatytas į areštinę, o transporto priemonė priverstinai nugabentas į saugojimo aikštelę.
Policija ragina visuomenę elgtis atsakingai: nesėsti prie vairo neblaiviems, laikytis Kelių eismo taisyklių ir prisiminti, kad atsakingas vairavimas saugo ne tik patį vairuotoją, bet ir kitus eismo dalyvius.
girtas vairuotojasbeteisis vairuotojasmotociklas
