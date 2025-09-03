Girto vairuotojo „VW Golf“ remontuojamame Biržų rajono kelio ruože rėžėsi į kombainą

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, rugsėjo 3 d. apie 17 val.34 min. Biržų r. kelyje Paliūniškis-Vabalninkas, remontuojamame kelio ruože kur eismas reguliuojamas šviesoforu, girtas automobilio „VW Golf“ vairuotojas, degant draudžiamam šviesoforo signalui, važiavo prieš eismą ir atsitrenkė į priešpriešais važiavusi kombainą.
Eismo įvykio metu sužalotas VW Golf vairuotojas.
Po avarijos lengvojo automobilio vairuotojui nustatytas 1,09 prom. girtumas.
Įvykis tiriamas.
girtas vairuotojaskombainasavarija
