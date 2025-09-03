Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Girto vairuotojo „VW Golf“ remontuojamame Biržų rajono kelio ruože rėžėsi į kombainą

2025 m. rugsėjo 3 d. 19:07
Lrytas.lt
Biržų policijos pareigūnai tiria aplinkybes avarijos, kuomet girto vairuotojo vairuotojo automobilis rėžėsi į kombainą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, rugsėjo 3 d. apie 17 val.34 min. Biržų r. kelyje Paliūniškis-Vabalninkas, remontuojamame kelio ruože kur eismas reguliuojamas šviesoforu, girtas automobilio „VW Golf“ vairuotojas, degant draudžiamam šviesoforo signalui, važiavo prieš eismą ir atsitrenkė į priešpriešais važiavusi kombainą.
Eismo įvykio metu sužalotas VW Golf vairuotojas.
Po avarijos lengvojo automobilio vairuotojui nustatytas 1,09 prom. girtumas.
Įvykis tiriamas.
girtas vairuotojaskombainasavarija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.