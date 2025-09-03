Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
Kauno kriminalistai surado pavogtą mikroautobusą ir elektrinį dviratį

2025 m. rugsėjo 3 d. 15:57
Kauno apskrities VPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai surado ne tik rugpjūtį pavogtą mikroautobusą, bet ir iš jo dingusį elektrinį dviratį.
Rugpjūčio 14 d. laikotarpiu nuo 1 val. iki 12 val. Kaune, Stoties g., buvo pavogtas mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“, kurio vertė siekė apie 12 000 eurų, bei jame buvęs elektrinis dviratis, kurio vertė apie 1 300 eurų.
Gavę pranešimą apie vagystę, policijos pareigūnai nedelsdami ėmėsi veiksmų – tikrino įvairias vietas, kuriose galėjo būti slepiamas mikroautobusas.
Jau rugpjūčio 18 d., po kelių dienų intensyvių paieškų, kriminalistams pavyko surasti pavogtą transporto priemonę, tačiau dviračio joje nebebuvo.
Tyrimo metu surinkta informacija leido pareigūnams greitai nustatyti galimą įtariamąjį (gim. 2001 m.). Vyras policijos pareigūnams žinomas už anksčiau padarytas nusikalstamas veikas.
Rugsėjo 1 d. Kauno r., Garliavoje, buvo surastas ir dingęs elektrinis dviratis.
Dėl šio įvykio Kauno apskrities VPK atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. 
