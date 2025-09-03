Kruvinas incidentas Vilniuje – prireikė ir gausių gerai ginkluotų policijos pajėgų

Pirminiais duomenimis, rugsėjo 3 d. pavakare pagalbos telefonu paskambinęs vyras pranešė, kad Vilniaus Pilaitėje, Įsruties g., jį prie namo peiliu sužalojo pažįstama moteris. Pasak vyro, moteris užsidarė greta esančio namo bute.
Atvykę greitosios pagalbos medikai keliose vietose peiliu sužalotą vyrą išvežė į ligoninę, o policija nuvyko prie buto, kuriame užsidarė įtariamoji.
Moteris policijos iš pradžių į butą nenorėjo įsileisti, prie namo, kuriame ji užsidarė pasirodė gerai ginkluoti policijos pareigūnai. Jie su savimi nešėsi skydus, turinčius apsaugoti nuo žaloti skirtų daiktų, buvo su šalmais ir pomponiais šautuvais.
Kadangi viskas vyko šviesiu paros metu, gausios policijos pajėgos netruko patraukti Pilaitės gyventojų dėmesį. Savo įspūdžiais ir nuotraukomis žmonės pradėjo dalintis socialiniame tinkle „Facebook“.
Policija praneša, kad įtariamoji buvo sulaikyta.
Įvykis tiriamas.
sužalojimasVilniusPilaitė
