Nuo bausmės besislapsčiusį ir iš Airijos išsiųstą vyrą pasieniečiai sulaikė Kauno oro uoste

Trečiadienio naktį Kauno oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai patikrino reisu iš Dublino (Airija) grąžinto keleivio, 23-ejų kauniečio, kuris dėl ten daromų pažeidimų buvo iš tos šalies išsiųstas, dokumentus.
VSAT pareigūnai nustatė, kad šio vyro, įtraukto į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, paiešką beveik prieš pustrečių metų, 2023 m. sausio 2 d., paskelbė Panevėžio policija. Už svetimo turto pagrobimą (vagystę) teismas jam buvo skyręs 8 mėn. laisvės atėmimo bausmę. Tačiau, vengdamas ją atlikti, vyras ėmė slapstytis ir, kaip paaiškėjo vėliau, pabėgo iš Lietuvos.
Pasieniečiai jį sulaikė ir pristatė į Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas. Informavus paieškos iniciatorių, tą pačią naktį VSAT pareigūnai sulaikytąjį perdavė atvykusiam Kauno policijos konvojui.
Šiemet pasieniečiai sulaikė 591 žmogų (iš jų 433 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų dauguma, 514, buvo Lietuvos piliečiai.
Rusijos pilietybę turėjo 31, Jungtinės Karalystės ir Latvijos – po 9, Baltarusijos – 7, Moldovos ir Švedijos – 3, Airijos, Tadžikistano, Ukrainos ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 (iš jų 592 – oro uostuose) ieškomų žmonių irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo devynių valstybių piliečiai.
