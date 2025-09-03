Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Eurobasket 2025
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Lrytas rekomenduoja
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. rugsėjo 3 d. 11:34
Vilniuje pavogta vartų konstrukcija – žala siekia beveik 10 tūkst. eurų
2025 m. rugsėjo 3 d. 11:34
Lrytas.lt
Antradienį Vilniaus policijos pareigūnai gavo pranešimą apie brangios vartų konstrukcijos vagystę.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešėjas nurodė, kad rugpjūčio 30 d. 11 val. iki rugsėjo 2 d. 11 val. Konstitucijos prospekte, iš vidinio namo kiemo, buvo pavogtos pakeliamų vartų konstrukcijos.
Nuostolis siekia 9 500 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilnius
Vagystė
Policija
Rodyti daugiau žymių