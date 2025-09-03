Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniuje pavogta vartų konstrukcija – žala siekia beveik 10 tūkst. eurų

2025 m. rugsėjo 3 d. 11:34
Lrytas.lt
Antradienį Vilniaus policijos pareigūnai gavo pranešimą apie brangios vartų konstrukcijos vagystę.
Pranešėjas nurodė, kad rugpjūčio 30 d. 11 val. iki rugsėjo 2 d. 11 val. Konstitucijos prospekte, iš vidinio namo kiemo, buvo pavogtos pakeliamų vartų konstrukcijos.
Nuostolis siekia 9 500 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
VilniusVagystėPolicija
