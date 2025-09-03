Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Vilniuje pavogtas senovinių monetų komplektas – žala siekia 4 000 eurų

2025 m. rugsėjo 3 d. 12:30
Antradienį policija gavo pranešimą apie senovinių monetų komplekto vagystę.
Apie 10 val. 30 min. Pilies gatvėje buvo pastebėta, kad nuo prekystalio pavogtas senovinių monetų komplektas.
Nuostolis siekia 4 000 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
