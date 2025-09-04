Girta vilnietė po darbo vidurnaktį važiavo namo: sudaužyti 6 automobiliai, vairuotoja trumpam atsidūrė ligoninėje

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, incidentas įvyko naktį iš pirmadienio į antradienį Šeškinės g. Rugsėjo 2 d. apie 0 val. 11 min. pagalbos telefonu paskambinusi moteris sakė, kad po darbo važiuodama namo savo automobiliu „Volkswagen“ nuokalnėje dėl nesuveikusių stabdžių trenkėsi į kelio pakraštyje stovinčias mašinas.
Atvykę pareigūnai konstatavo, kad per avariją nukentėjo įvykio kaltininkės automobilis „Volkswagen“, taip kelio pakraštyje stovėję automobiliai „Volvo“, „Audi“, „Renge Rover“, „Citroen“ ir „Mercedes-Benz“.
Avariją sukėlusi moteris (gimusi 1994 m.) sakė, kad važiavo namo po darbo, kai nuokalnėje jai dingo stabdžiai, dėl to ji esą automobilio ir nesuvaldė. Pareigūnai įtarė, kad avarija galėjo įvykti ne dėl prastai veikiančių stabdžių, o dėl vairuotojos girtumo. Pirmu pūtimu į policijos alkotesterį avarijos kaltininkė įpūtė 1,24 prom., antru – 1,16 prom.
Greitosios pagalbos medikai moterį išvežė į ligoninę. Nustačius rankos traumą ir suteikus pagalbą, vairuotoja toliau gydytis išleista į namus.
Avarijos kaltininkės automobilis priverstinai išvežtas į policijos saugomą aikštelę. Jo vairuotojai gresia bauda, gali tekti kuriam laikui atsisveikinti su teisėmis, taip pat, labai tikėtina, kad jai vėliau gali būti ir išrašytos sąskaitos dėl sudaužytų automobilių remonto.
girta moterisgirtas vairuotojasVilnius
