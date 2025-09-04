Lazdijų rajone su kontrabandinėmis cigaretėmis sučiupti du Lentvario gyventojai

Miško keliuke pastebėtuose automobiliuose, patruliuojantis Lazdijų policijos ekipažas aptiko kontrabandinių rūkalų krovinį.
Rugsėjo 3-osios naktį, patruliuodami Seirijų seniūnijoje, Vainiūnų kaime, Lazdijų rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus pareigūnai pastebėjo stovinčius „VW Passat“ ir „VW Golf“.
Patikrinus įtarimą sukėliusias transporto priemones, paaiškėjo, kad jose gabenama 3 000 pakelių kontrabandinių cigarečių „NZ GOLD“, paženklintų Baltarusijos banderolėmis.
Įvykio vietoje sulaikyti du Lentvario gyventojai – 30-ies ir 55-erių metų vyrai. Jų namuose atliktų kratų metu aptikta bei paimta 52 970 eurų grynaisiais.
Abu vyrai teisėsaugai gerai žinomi – jie ne kartą bausti administracine tvarka už disponavimą akcizinėmis prekėmis. 55-erių metų vyras jau yra teistas už ne vieną nusikalstamą veiką, tarp jų – akcizais apmokestinamų prekių laikymą, dokumentų klastojimą, transporto priemonės identifikacinių numerių klastojimą ir turto sugadinimą.
Abiem vyrams pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.