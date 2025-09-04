Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Siaubingas nusikaltimas Kauno krašte: išprievartauta moksleivė, iškrypėlis ėmė mėtyti pėdas

2025 m. rugsėjo 4 d. 15:30
Teismas atvertė kraupaus nusikaltimo bylą – 40 metų vyras kaltinamas nepilnametės išprievartavimu Kauno krašte.
Daugiau nuotraukų (3)
Kauno apylinkės teisme ketvirtadienį turėjo įvykti pirmas posėdis, tačiau pedofilija kaltinamas vyras į jį neatvyko be pateisinamos priežasties. Policija įpareigota jį atvesdinti į kitą posėdį, kuris numatytas rugsėjo 22 dieną.
Ikiteisminio tyrimo metu iškrypėlis savo kaltę pripažino.
Vyriškiui pareikšti kaltinimai ir dėl paauglės sveikatos sutrikdymo – auka patyrė sukrečiančius dvasinius išgyvenimus.
Smurtautojui gresia kalėjimas nuo 3 iki 10 metų.
Prokuratūros tvirtinimu, sunkus nusikaltimas buvo įvykdytas 2024 metų vasarą.
Nukentėjusioji nėra prievartautojo šeimos narė, giminystės ryšiais su juo nesusijusi.
Tyrimo metu nustatyta, kad nepilnametė buvo išprievartauta name, panaudojant fizinį smurtą.
Moksleivė papasakojo savo artimiesiems, ką jai teko patirti. Pastarieji nedelsdami kreipėsi į teisėsaugą.
Pareigūnams pavyko surinkti įrodymus prieš prievartautoją ir perduoti bylą į teismą.
Nuosprendžio jis laukia, būdamas laisvėje – jam skirta intensyvi priežiūra, įpareigojant nešioti apykoję, ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Teisiamųjų suole atsidūręs iškrypėlis anksčiau buvo teistas 4 kartus už smurtą ir kitokius nusikaltimus.
prievartanepilnametėKauno apylinkės teismas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.