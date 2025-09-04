Siaubingas nusikaltimas Kauno krašte: išprievartauta moksleivė, iškrypėlis ėmė mėtyti pėdas

Kauno apylinkės teisme ketvirtadienį turėjo įvykti pirmas posėdis, tačiau pedofilija kaltinamas vyras į jį neatvyko be pateisinamos priežasties. Policija įpareigota jį atvesdinti į kitą posėdį, kuris numatytas rugsėjo 22 dieną.
Ikiteisminio tyrimo metu iškrypėlis savo kaltę pripažino.
Vyriškiui pareikšti kaltinimai ir dėl paauglės sveikatos sutrikdymo – auka patyrė sukrečiančius dvasinius išgyvenimus.
Smurtautojui gresia kalėjimas nuo 3 iki 10 metų.
Prokuratūros tvirtinimu, sunkus nusikaltimas buvo įvykdytas 2024 metų vasarą.
Nukentėjusioji nėra prievartautojo šeimos narė, giminystės ryšiais su juo nesusijusi.
Tyrimo metu nustatyta, kad nepilnametė buvo išprievartauta name, panaudojant fizinį smurtą.
Moksleivė papasakojo savo artimiesiems, ką jai teko patirti. Pastarieji nedelsdami kreipėsi į teisėsaugą.
Pareigūnams pavyko surinkti įrodymus prieš prievartautoją ir perduoti bylą į teismą.
Nuosprendžio jis laukia, būdamas laisvėje – jam skirta intensyvi priežiūra, įpareigojant nešioti apykoję, ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Teisiamųjų suole atsidūręs iškrypėlis anksčiau buvo teistas 4 kartus už smurtą ir kitokius nusikaltimus.
prievartanepilnametėKauno apylinkės teismas
