Prieš tragediją jauna visaginietė socialiniuose tinkluose paskelbė, kad jai teko kęsti savo buvusio draugo smurtą ir patyčias.
Merginos komentaras socialiniame tinkle pasirodė liepos 30-ąją, prieš pat 22 valandą, o praėjus daugiau nei pusvalandžiui, greitosios pagalbos medikai konstatavo jos mirtį.
Skubios pagalbos tarnybų atstovai ją prie Visagino daugiabučio laiptinės durų rado apie 22 valandą.
Merginą buvo mėginta atgaivinti, o vėliau ji vežta į ligoninę, tačiau apie 22 val. 35 min. greitosios pagalbos automobilyje konstatuota jos mirtis.
Tyrimas atliekamas intensyviai
Pasak G. Petkuvienės, įtarimai perkvalifikuotoje baudžiamojoje byloje dar niekam nėra pareikšti.
„Šiuo metu aktyviai atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai“, – pridūrė prokuratūros atstovė.
Sprendimą, ar yra pagrindo patraukti baudžiamojon atsakomybėn buvusį merginos draugą, pareigūnai priims apklausę visus liudytojus, įvertinę informaciją iš socialinių tinklų bei kitus surinktus tyrimo duomenis.
Baudžiamojo kodekso 133 straipsnis byloja: „Tas, kas sukurstė žmogų nusižudyti arba žiauriu ar klastingu elgesiu privedė žmogų prie savižudybės, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 4 metų“.
Pateikė šokiruojančių detalių
Prieš pat mirtį visaginietės socialinio tinklo paskyroje pasirodė nerimą keliantis laiškas, iš kurio susidaro įspūdis, kad praneša apie ketinimus pasitraukti iš gyvenimo: „Ateikite pas mane su balta rože“.
Savo laiške ji pateikė nemažai šokiruojačių detalių. Mergina tvirtino, jog jai tekdavo kęsti buvusio draugo fizinį ir psichologinį smurtą, patyčias, žeminimus.
„Aš stengiausi visa tai išgyventi, aš išgyvenau visus sumušimus, aš išgyvenau visus įžeidinėjimus, visada tylėjau (...) Kentėjau, kaip jis mane mušė, kaip tyčiojosi, maniau, kad jis pasikeis, bet metai bėgo, ir niekas nesikeitė“, – apie patirtą dvasinį ir fizinį skausmą viešai pasidalijo mergina.
Pasak aukos, geriausi judviejų santykiai buvo per pirmus pažinties metus, o po greitai viskas pašlijo.
Mergina rašė, jog paskutinis atvejis, kuomet ji ir vėl buvo sumušta, ją galutinai sužlugdė: „Tu mane visiškai sunaikinai ir parodei, kokie gali būti vyrai!“.
Visaginietė patarė kitoms merginoms mylėti save ir nesižeminti, taip pat minėjo, jog šis vyras mušdavo ir ankstesnes savo drauges.
Apie smurtą kalbėjo ir anksčiau
Apie draugo smurtą visaginietė pranešė socialiniame tinkle ir šiek tiek anksčiau.
Merginos tvirtinimu, smurtą ji kentė beveik 3 metus, tačiau tylėjo, nes manė, kad skriaudikas pasikeis.
Visaginietė ir šiame komentare ragino aukas nesitaikstyti su smurtu: „Nereikia tylėti, reikia kalbėti. Noriu, kad visos merginos žinotų, kas tai per žmogus“.
Iš jos žodžių galima spręsti, kad po paskutinio smurto protrūkio ji savo draugą paliko, tačiau dvasiškai atsitiesti nebepajėgė.