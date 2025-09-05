Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Alkis ir troškulys nugalėjo: neišrankiems „gurmanams“ į parduotuvę eiti jau buvo per vėlu

2025 m. rugsėjo 5 d. 19:40
Naktį populiariausiame šalies kurorte pasidarbavo alkio ir troškulio „kankinami“ ilgapirščiai. Turtinis nusikaltimas Palangoje užregistruotas šio penktadienio (rugsėjo 5 d.) naktį.
Po vidurnakčio jis įvykdytas viešoje kurorto vietoje – Jūratės gatvėje.
Apie 0 val. 23 min. mieste budėję policininkai gavo pranešimą, kad minėtoje gatvėje išdaužtas gėrimų ir užkandžių automatinio aparato stiklas.
Kiek iš šio aparato pavogta gaiviųjų gėrimų ir užkandžių, nustatinėjama.
Slėpdami pėdsakus, nusikaltėliai pasiėmė ir ant aparato įrengtą vaizdo stebėjimo kamerą.
Pirminiais duomenimis, padaryta žala įvertinta 500 eurų.
Pajūrio policininkai ieško įtariamųjų.
Tikimasi, kad jiems jų asmenybes nustatyti padės kurorto viešose vietose esančių vaizdo kamerų įrašų peržiūra.
Palangos policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės – svetimo turto pagrobimo.
