Lietuvos dienaKriminalai

Kaune veterinarijos tarnybos darbuotojai tikrinto vyro bute rado pistoletą

2025 m. rugsėjo 5 d. 10:14
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Kaune veterinarijos tarnybos darbuotojai tikrinto vyro bute rado pistoletą.
Policijai apie Sneigynų gatvės namo bute rastą ginklą buvo pranešta 11 val. 28 min.
Paaiškėjo, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojai, atlikdami gyvūnų auginimo ir laikymo sąlygų įvertinimą, vyro (gim. 1953 m.) bute, aptiko daiktą panašų į pistoletą „ME 69 mod. Springfield“ ir dėtuvę su aštuoniais 9 mm kalibro šoviniais.
Ginklą ir šaudmenis paėmė policijos pareigūnai.
Dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kaunasginklaspistoletas
