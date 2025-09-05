Stambus laimikis – muitininakm įkliuvo vilkikas su 5 mln. eurų vertės cigarečių kontrabanda iš Rusijos

Muitinės kriminalistų patrulis dar rugpjūčio 24 d. vienoje nuošalioje Kazlų Rūdos seniūnijos aikštelėje pastebėjo krovininį vilkiką „Daf“.
Buvo nustatyta, kad ši, per Kybartų kelio postą iš Rusijos Kaliningrado srities į mūsų šalį įvažiavusi transporto priemonė, turėjo tranzitu per Lietuvą į Rusiją vežti įvairių žuvies konservų siuntą.
Tačiau konservų nebuvo: muitinės pareigūnams patikrai atvėrus vilkiko duris, paaiškėjo, kad jo puspriekabė aklinai prigrūsta cigarečių dėžių – rūkalų kontrabandos nebandyta maskuoti net „dėl akių“.
Pareigūnai dar tebeskaičiuoja nelegalias cigaretes, bet jų vertinimu vilkiku vežta apie 2000 dėžių (1 mln. pakelių) cigarečių.
Tai kone maksimalus fiziškai į puspriekabę įmanomas sutalpinti rūkalų kiekis. Tai įvairių rūšių, tariamai Šveicarijoje pagaminti rūkalai („Royal Premium Blue“, „Royal Premium Red“, „Platinum Seven“, „Platinum Menthol“, „Platinum Black“ ir kt.).
Visos cigaretės buvo be banderolių. Apytikslė šių rūkalų vertė (su mokesčiais) – 4,8 mln. eurų.
MKT Kauno skyriaus pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.
Tą pačią dieną buvo sulaikytas ir Rusijos pilietybę turintis „Daf“ vairuotojas, kuris Kauno apylinkės teismo sprendimu suimtas dviem mėnesiams.
muitinėCigaretėsKontrabanda
Rodyti daugiau žymių