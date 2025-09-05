Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Varėnoje ir Šilutėje peiliu sužaloti du vyrai

2025 m. rugsėjo 5 d. 08:25
Lrytas.lt
Ketvirtadienį policija gavo du pranešimus apie peiliu sužalotus vyrus. Vienas vyras buvo sužalotas Varėnoje, kitas – Šilutėje.
Daugiau nuotraukų (1)
Vakare, 19 val. 25 min., policijai buvo pranešta apie Varėnoje, Geležinkelio gatvės namo bute, per čia kilusį konfliktą peiliu sužalotą vyrą (gim. 1971 m.).
Nukentėjusysis buvo paguldytas į ligoninę.
Įtariamąją neblaivią (2,84 prom.) moterį (gim. 1972 m.) pareigūnai uždarė į areštinę.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Po pusvalandžio, 20 val., buvo gautas pranešimas apie Šilutėje, Laisvės alėjos namo bute, peiliu sužalotą neblaivų (2,71 prom.) vyrą (gim. 2000 m.).
Nukentėjusysis, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis (gim. 1991 m.) ieškomas.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
peilisPolicijaVarėna
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.