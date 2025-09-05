Varėnoje ir Šilutėje peiliu sužaloti du vyrai

Vakare, 19 val. 25 min., policijai buvo pranešta apie Varėnoje, Geležinkelio gatvės namo bute, per čia kilusį konfliktą peiliu sužalotą vyrą (gim. 1971 m.).
Nukentėjusysis buvo paguldytas į ligoninę.
Įtariamąją neblaivią (2,84 prom.) moterį (gim. 1972 m.) pareigūnai uždarė į areštinę.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Po pusvalandžio, 20 val., buvo gautas pranešimas apie Šilutėje, Laisvės alėjos namo bute, peiliu sužalotą neblaivų (2,71 prom.) vyrą (gim. 2000 m.).
Nukentėjusysis, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis (gim. 1991 m.) ieškomas.
