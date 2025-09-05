Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje pavogti automobilio „Porsche Cayenne“ žibintai

2025 m. rugsėjo 5 d. 11:51
Lrytas.lt
Ketvirtadienį sostinės policija gavo pranešimą apie vagių nuniokotą automobilį „Porsche Cayenne“.
Pareigūnams automobilio savininkas pranešė 6 val. 30 min. pastebėjęs, kad Antakalnio gatvėje nuimti ir pavogti automobilio „Porsche Cayenne“ priekiniai žibintai.
Nuostolis – apie 2 000 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
