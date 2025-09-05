Pareigūnams automobilio savininkas pranešė 6 val. 30 min. pastebėjęs, kad Antakalnio gatvėje nuimti ir pavogti automobilio „Porsche Cayenne“ priekiniai žibintai.
Vilniuje pavogti automobilio „Porsche Cayenne“ žibintai
Ketvirtadienį sostinės policija gavo pranešimą apie vagių nuniokotą automobilį „Porsche Cayenne“.
Pareigūnams automobilio savininkas pranešė 6 val. 30 min. pastebėjęs, kad Antakalnio gatvėje nuimti ir pavogti automobilio „Porsche Cayenne“ priekiniai žibintai.
Nuostolis – apie 2 000 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.