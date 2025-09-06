Girtų vairuotojų nemažėja – per parą pradėta 13 ikiteisminių tyrimų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 5 d. apie 0 val. 6 min. Vilniuje, Stepono Batoro g. ir Rudens g. sankryžoje, girtas (1,62 prom.) vyras (gim. 1992 m.) vairavo automobilį BMW.
Taip pat rugsėjo 5 d. apie 0 val. 50 min. Vilniuje, Stepono Batoro g., girta (1,97 prom.) moteris (gimusi 1994 m.) vairavo automobilį „Volkswagen“.
Apie 16 val. 08 min. Trakų r., Lentvaryje, Lauko g. ir Trumposios g. sankryžoje, automobilis „Volvo V70“, vairuojamas girtos (2,73 prom.) moters (gimusi 1987 m.), susidūrė su automobiliu „Toyota Auris“.
Apie 16 val. 20 min. Vilniuje, Oslo g., automobilis „Volkswagen“, vairuojamas girto (2,08 prom.) vyro (gim. 1978 m.), kliudė kitą automobilį „Volkswagen“.
Rugsėjo 6 d. apie 0 val. 45 min. Širvintų r., Jauniūnų seniūnijoje, Medžiukų kaime, kelio Maišiagala-Širvintos 2 km, girtas (2,47 prom.) vyras (gim. 1986 m.) vairavo automobilį „Ford Galaxy“.
Panevėžio apskrities VPK praneša, kad rugsėjo 5 d. apie 13 val. Panevėžio r., Naujamiesčio miestelyje, girtas (1,83 prom.) vyras (gim. 1969 m.) vairavo automobilį „Ford Mondeo“.
Telšių apskrities VPK informuoja, kad rugsėjo 5 d. apie 22 val. 12 min. Kelmės r., Tytuvėnuose, girtas (1,75 prom.) vyras (gim. 1992 m.), neturėdamas (ji iš vyro atimta) teisės vairuoti transporto priemonių, vairavo automobilį „Audi A3“. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Utenos apskrities VPK informuoja, kad rugsėjo 5 d. apie 9 val. 20 min. kelyje Utena-Pilveliai-Užpaliai vyras (gim. 1997 m.) vairavo automobilį būdamas girtas. Jam nustatytas 1,73 prom. girtumas.
Klaipėdos apskrities VPK praneša, kad rugsėjo 5 d. apie 10 val. 03 min. Palangoje, Vilmiškės kelio ir Suominio g. sankryžoje, automobilio „Volvo“ vairuotojui (gim. 1970 m.) nustatytas 2,11 prom. girtumas.
Tą pačią dieną apie 23 val. 54 min. Palangoje, S. Dariaus ir S. Girėno g., sustabdyto automobilio BMW X5 vairuotojui nustatytas 1,56 prom. girtumas.
Kauno apskrities VPK informuoja, kad rugsėjo 5 d. apie 15 val. 10 min. Kaune, Marvelės g., automobilį „Citroen“ vairavo girtas vyras (gim. 1973 m.). Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,74 prom.
Apie 21 val. 40 min. A5 kelyje, ties Vakarinio aplinkelio nusukimu į Raudondvario pl., automobilis „VW Sharan“, vairuojamas girto vyro (gim. 2005 m.), kliudė kelio atitvarus. Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,78 prom.
Lrytas jau skelbė apie reto girtumo vairuotoją Marijampolėje. Kaip praneša Marijampolės apskrities VPK, rugsėjo 5 d. apie 17 val. 45 min. Marijampolėje, Vytenio g., automobilį „VW GOLF“ vairavo teisę vairuoti turintis, bet girtas vyras (gim. 1978 m.). Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 4,40 prom.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Vairuotojams be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
