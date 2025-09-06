Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Iš gatvėje stovėjusio BMW Vilniaus vagys išlupo vairą ir prietaisų skydelį

2025 m. rugsėjo 6 d. 11:18
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško nusikaltėlių, iš gatvėje stovėjusio BMW išlupusių vairą ir prietaisų skydelį.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 5 d. apie 9 val. 30 min. Vilniuje, Didlaukio g., pastebėta, kad, įsibrovus į automobilį BMW, pavogtas automobilio vairas bei skydelis.
Nuostolis – apie 1 800 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
VagystėVilniusBMW

