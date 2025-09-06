Nuošalioje Vilniaus gatvėje įsisuko vagys – per naktį apvogti trys automobiliai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 5 d. apie 7 val. Vilniuje, Titnago g., pastebėta, kad išdaužtas automobilio „Mercedes-Benz“ galinių durelių lango stiklas ir pavogta kuprinė su sportine apranga.
Nuostolis – 550 eurų.
Apie 7 val. 30 min. Vilniuje, Titnago g., pastebėta, kad išdaužtas automobilio „Volvo XC60“ bagažinės lango stiklas ir pavogta žvejybos įranga.
Nuostolis – apie 1 390 eurų.
Apie 8 val. 38 min. Vilniuje, Titnago g., pastebėta, kad išdaužtas automobilio „Peugeot 308“ bagažinės lango stiklas ir pavogtas elektrinis paspirtukas „Xiaomi Mi Pro 2“.
Nuostolis – 710 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.