Panevėžyje ir Vilniaus rajone rasta nelegalių ginklų

2025 m. rugsėjo 6 d. 09:22
Lrytas.lt
Panevėžio ir Vilniaus pareigūnai, radę nelegalių ginklų, pradėjo tarpusavyje nesusijusius du tyrimus ir aiškinasi incidentų aplinkybes.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 5 d. apie 14 val. Panevėžyje, Pramonės g., automobilių turgavietėje, vyro (gim. 1981 m.) garaže, rasti ir paimti septyni šautuvai (galimai pneumatiniai). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais.
Taip pat rugsėjo 5 d. apie 12 val. 05 min. gautas pranešimas, kad Vilniaus r., Rastinėnų kaime, tvarkant moters (gimusi 1955 m.) įsigytą sodo namelį, rastas dujinus revolveris „Uma Rex Champion“ ir šoviniai.
Įvykio vietoje rasti ir paimti dujinis revolveris bei keturi garsiniai ir du dujiniai šoviniai.
Surinkta įvykio medžiaga.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
