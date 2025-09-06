Rusiškai kalbančių sukčių taikiniu tapo pajūrio gyventojai – prarado kone 40 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 5 d. apie 13 val. 03 min. į Klaipėdos apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1940 m.), kuris pareiškė, kad rugsėjo 4 d. Klaipėdoje, jam paskambino rusiškai kalbantys nepažįstami žmonės, kurie prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 11 500 eurų.
Pinigus klaipėdietis atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Rugsėjo 5 d. apie 12 val. 34 min. į Palangos m. PK kreipėsi moteris (gimusi 1973 m.), kuri pareiškė, kad laikotarpyje nuo gegužės 5 d. iki rugsėjo 4 d. Palangoje, jai skambino nepažįstami žmonės (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę investavimo platformos darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius ir pasisavino 28 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
