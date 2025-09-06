Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Rusiškai kalbančių sukčių taikiniu tapo pajūrio gyventojai – prarado kone 40 tūkst. eurų

2025 m. rugsėjo 6 d. 09:09
Lrytas.lt
Klaipėdos apskrities policija ieško rusiškai kalbančių sukčių, iš gyventojų išviliojusių kone 40 tūkst. eurų.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 5 d. apie 13 val. 03 min. į Klaipėdos apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1940 m.), kuris pareiškė, kad rugsėjo 4 d. Klaipėdoje, jam paskambino rusiškai kalbantys nepažįstami žmonės, kurie prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 11 500 eurų.
Pinigus klaipėdietis atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Rugsėjo 5 d. apie 12 val. 34 min. į Palangos m. PK kreipėsi moteris (gimusi 1973 m.), kuri pareiškė, kad laikotarpyje nuo gegužės 5 d. iki rugsėjo 4 d. Palangoje, jai skambino nepažįstami žmonės (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę investavimo platformos darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius ir pasisavino 28 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
sukčiaisukčiavimasKlaipėda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.