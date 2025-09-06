Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Šeimyninis girtų vyrų barnis Raseinių r.: vienam prireikė medikų, kitas nakvojo areštinėje

2025 m. rugsėjo 6 d. 08:34
Lrytas.lt
Raseinių policija išskyrė du susipykus girtus vyrus. Vienam prireikė medikų, kitas išvežtas į areštinę. Konfliktas įvyko tarp šeimos narių.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 5 d. apie 13 val. Raseinių r., Virgainių kaime, gyvenamojo namo kieme, girtas (2,24 prom.) vyras (gim. 1978 m.) sužalojo kitą girtą (3,19 prom.) vyrą (gim. 1975 m.).
Nukentėjęs vyriškis po medikų apžiūros gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojebroliaiRaseinių rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.