Šeimyninis girtų vyrų barnis Raseinių r.: vienam prireikė medikų, kitas nakvojo areštinėje

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 5 d. apie 13 val. Raseinių r., Virgainių kaime, gyvenamojo namo kieme, girtas (2,24 prom.) vyras (gim. 1978 m.) sužalojo kitą girtą (3,19 prom.) vyrą (gim. 1975 m.).
Nukentėjęs vyriškis po medikų apžiūros gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojebroliaiRaseinių rajonas
