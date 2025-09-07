Girtas vairuotojas Utenos r. sukėlė mirtiną avariją – vienas žmogus mirė vežamas į Vilniaus ligoninę

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 6 d. apie 21 val. 30 min. Utenos r., kelio Vilnius–Utena 86-ame km, automobilis „Audi Q5“, vairuojamas girto vyro (gim. 1984 m.), išvažiavo į priešinga eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „Ford Focus“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1990 m.).
Po susidūrimo į automobilį „Ford“ galinę dalį įvažiavo iš paskos važiavęs automobilis „Audi Allroad“, vairuojamas moters (gimusi 1974 m.).
Per avariją buvo sužalotas automobilio „Ford“ vairuotojas. Jis iš pradžių buvo nuvežtas į Utenos ligoninę, vėliau dėl sunkios būklės vyrą nuspręsta pervežti į Vilniaus ligoninę. Rugsėjo 7 d. apie 3 val. 15 min. vyras vežamas iš Utenos į Vilnių nuo gautų sužalojimų mirė.
Per susidūrimą nukentėjo ir automobilio „Ford“ keleivė (gimusi 1989 m.). Suteikus medicinos pagalbą, ji gydoma ambulatoriškai.
Taip pat sužalotas avarijos kaltininkas automobilio „Audi Q5“ vairuotojas. Jam nustatytas 2,81 prom. gritumas.
Suteikus medicinos pagalbą, įtariamasis uždarytas į areštinę.
Liudininkai praneša, kad susidūrimas buvo stiprus, įvykio vietoje prireikė ir ugniagesių.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.
