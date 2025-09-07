Per 5 valandas Panevėžyje – 4 sulaikymai dėl narkotikų

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, rugsėjo 6 d. apie 20 val. 28 min. Panevėžyje, Kranto g., rastas maišelis su baltos spalvos milteliais, galimai, narkotine medžiaga.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras (gim. 1996 m.) sulaikytas.
Taip pat rugsėjo 6 d. apie 22 val. 25 min. Panevėžyje, Kranto g., rastas maišelis su augalinės kilmės, galimai, narkotine medžiaga marihuana.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras (gim. 2005 m.) sulaikytas.
Rugsėjo 7 d. apie 0 val. 48 min. Panevėžyje, Kranto g., rastas folijos paketas su baltos spalvos milteliais, galimai, narkotine medžiaga.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas nepilnametis (gim. 2008 m.) sulaikytas.
Po kiek laiko, apie 1 val. 25 min. Panevėžyje, Vasario 16-osios g., rastas maišelis su baltos spalvos milteliais, galimai, narkotine medžiaga.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras (gim. 1988 m.) sulaikytas.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
NarkotikaisulaikymasPanevėžys
