Per šeimyninį konfliktą Utenoje girta moteris peiliu sužalojo vyrą

2025 m. rugsėjo 7 d. 10:00
Į šeimyninį konfliktą įsikišę Utenos policijos pareigūnai sulaikė ir į areštinę uždarė moterį, kuri būdama girta peiliu sužalojo vyrą.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 5 d. apie 22 val. 30 min. Utenoje, J. Basanavičiaus g., kambaryje, kilus konfliktui, girta (0,95 prom.) moteris (gimusi 1967 m.) peiliu sužalojo vyrą (gim. 1984 m.).
Nukentėjęs vyriškis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
