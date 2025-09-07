Rokiškyje sulaikomas girtas smurtautojas sužalojo pareigūną

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 7 d. apie 4 val. 25 min. Rokiškyje, Aukštaičių g., bute, dėl smurto artimoje aplinkoje sulaikomas girtas (2,07 prom.) vyras (gim. 2005 m.) pasipriešino ir sužalojo Rokiškio r. PK pareigūną (gim. 2004 m.).
Pareigūnas gydomas ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
pasipriešinimas pareigūnuisužalojimassmurtas artimoje aplinkoje
