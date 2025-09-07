Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Rokiškyje sulaikomas girtas smurtautojas sužalojo pareigūną

2025 m. rugsėjo 7 d. 09:46
Rokiškio policija sulaikė ir į areštinę uždarė girtą 20-metį, kuris įtariamas smurtu artimoje aplinkoje. Per sulaikymas vaikinas pasipriešino pareigūnams ir vieną jų sužalojo.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 7 d. apie 4 val. 25 min. Rokiškyje, Aukštaičių g., bute, dėl smurto artimoje aplinkoje sulaikomas girtas (2,07 prom.) vyras (gim. 2005 m.) pasipriešino ir sužalojo Rokiškio r. PK pareigūną (gim. 2004 m.).
Pareigūnas gydomas ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
