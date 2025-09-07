Vilniaus viešajame transporte sumuštas nepilnametis – nusikaltėliai ieškomi

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 6 d. tarp 16 val. 30 min. ir 17 val. Vilniuje, viešajame transporte, konflikto metu, du nepažįstamieji sukėlė fizinį skausmą nepilnamečiui (gim. 2011 m.).
Daugiau įvykio detalių policija neskelbia. Taip pat nepranešama, kad įtariamieji būtų sulaikyti.
Vilniaus autobusuose ir troleibusuose yra įrengtois vaizdo kameros, stebinčios viešojo transporto vidų. Tad jei jos veikė tuo metu, kai buvo mušamas nepilnametis, policijaišis vaizdo įrašas turėtų padėti aiškinantis nusikaltimą.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.