Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Vilniaus viešajame transporte sumuštas nepilnametis – nusikaltėliai ieškomi

2025 m. rugsėjo 7 d. 10:51
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi incidentą, kuomet viešajame transporte buvo sumuštas nepilnametis. Kad įtariamieji būtų sulaikyti, policija kol kas neskelbia.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 6 d. tarp 16 val. 30 min. ir 17 val. Vilniuje, viešajame transporte, konflikto metu, du nepažįstamieji sukėlė fizinį skausmą nepilnamečiui (gim. 2011 m.).
Daugiau įvykio detalių policija neskelbia. Taip pat nepranešama, kad įtariamieji būtų sulaikyti.
Vilniaus autobusuose ir troleibusuose yra įrengtois vaizdo kameros, stebinčios viešojo transporto vidų. Tad jei jos veikė tuo metu, kai buvo mušamas nepilnametis, policijaišis vaizdo įrašas turėtų padėti aiškinantis nusikaltimą.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
smurtas prieš vaikąVilniaus viešasis transportas (VVT)nepilnametis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.