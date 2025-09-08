Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Kaune padegtas daugiabučio namo rūsio lango rėmas

2025 m. rugsėjo 8 d. 10:32
Lrytas.lt
Kauno policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Pareigūnai aiškinasi, kas padegė daugiabučio namo rūsio lango rėmą.
Apie Taikos prospekte padegtą lango rėmą buvo pranešta sekmadienį 22 val. 50 min.
Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
