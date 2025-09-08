Orai
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. rugsėjo 8 d. 10:32
Kaune padegtas daugiabučio namo rūsio lango rėmas
2025 m. rugsėjo 8 d. 10:32
Lrytas.lt
Kauno policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Pareigūnai aiškinasi, kas padegė daugiabučio namo rūsio lango rėmą.
Apie Taikos prospekte padegtą lango rėmą buvo pranešta sekmadienį 22 val. 50 min.
Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kaunas
padegimas
Policija
