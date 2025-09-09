Girtas prie vairo Klaipėdos rajone įkliuvo Gargždų ugniagesys

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 7 d. apie 14 val. 30 min. Klaipėdos r., Gargžduose, sustabdytas automobilis „Ford Focus“, kurį vairavo gir Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesys (gim. 1968 m.).
Vairuotojui nustatytas 0,7 prom. girtumas.
Dėl įvykio pradėta administracinė teisena.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.
Už numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių.
girtas ugniagesysgirtas vairuotojasGargždai
