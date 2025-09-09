Lietuvos muitinė: „Kojinės skirtos šildyti kojas, o ne slėpti kontrabandą!“

Panemunės kelio poste muitininkai vieną po kitos sulaikė dvi „išradingas“ keliautojas. Belgijos pilietė, keliaudama pėsčiomis iš Kaliningrado į Lietuvą, vaikiškose kojinėse lagamine gabeno 114 vnt. nedeklaruotų vaistų pakuočių.
Taip pat rasta keli nedeklaruoti maisto papildai ir 2 buteliukai konjako.
Latvijos pilietė, keliaudama pėsčiomis iš Lietuvos į Kaliningradą, savo dėvimose kojinėse slėpė beveik 4 tūkst. eurų. Pareigūnams ji žodžiu deklaravo 52 tūkst. Rusijos rublių ir 15 eurų, tačiau atlikus asmens apžiūrą paaiškėjo, kad realiai gabeno net 350 tūkst. rublių (apie 3 909 eurus).
Abi istorijos baigėsi vienodai – prekės ir pinigai sulaikyti, o keliautojoms teks atsakyti pagal įstatymus.
Muitinė primena: deklaruoti paprasčiau nei slėpti.
