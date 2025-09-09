Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Lietuvos muitinė: „Kojinės skirtos šildyti kojas, o ne slėpti kontrabandą!“

2025 m. rugsėjo 9 d. 12:42
Lietuvos muitinė
„Kojinės skirtos šildyti kojas, o ne slėpti kontrabandą!“, – skelbia Lietuvos muitinė, pasienyje su Rusiją sulaikiusi dvi moteris su kontrabanda.
Daugiau nuotraukų (5)
Panemunės kelio poste muitininkai vieną po kitos sulaikė dvi „išradingas“ keliautojas. Belgijos pilietė, keliaudama pėsčiomis iš Kaliningrado į Lietuvą, vaikiškose kojinėse lagamine gabeno 114 vnt. nedeklaruotų vaistų pakuočių.
Taip pat rasta keli nedeklaruoti maisto papildai ir 2 buteliukai konjako.
Latvijos pilietė, keliaudama pėsčiomis iš Lietuvos į Kaliningradą, savo dėvimose kojinėse slėpė beveik 4 tūkst. eurų. Pareigūnams ji žodžiu deklaravo 52 tūkst. Rusijos rublių ir 15 eurų, tačiau atlikus asmens apžiūrą paaiškėjo, kad realiai gabeno net 350 tūkst. rublių (apie 3 909 eurus).
Abi istorijos baigėsi vienodai – prekės ir pinigai sulaikyti, o keliautojoms teks atsakyti pagal įstatymus.
Muitinė primena: deklaruoti paprasčiau nei slėpti.
KontrabandamuitinėPinigai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.