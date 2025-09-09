Seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus pagarsėjęs Kauno mentorius jau mėgaujasi sušvelnintomis sąlygomis: į teismą vyksta be konvojaus

Mentorius dalyvaudavo ekskursijose, mokinių stovyklose, seminaruose, su mokymu ir švietimu susijusiose programose – jam būdavo sudaryta galimybė susipažinti su daugybe moksleivių. Nusikaltimus butuose ir viešbučiuose daręs R. Jakštys jau yra nuteistas dvejose byloje, o ši jam – trečioji.
Paskutinis posėdis Kauno apylinkės teisme įvyko pirmadienį – jo metu prokurorė Dovilė Augustauskaitė pagal nukentėjusiųjų parodymus patikslino kai kurias kaltinamajame akte nurodytas aplinkybes.
Tiesa, esmės tai nekeičia – inkriminuojamų nusikaltimų kvalifikacija 26 metų kauniečiui lieka ta pati, kaip ir nukentėjusiųjų skaičius.
Po prokurorės pasisakymo buvęs mentorius ir jo advokatas paprašė pertraukos, kad galėtų susipažinti su kaltinime išdėstytomis naujomis galimų nusikalstamų veikų detalėmis.
Kitas posėdis įvyks rugsėjo 23 dieną, kurio metu planuojama surengti pakartotinę R. Jakščio apklausą.
Į gėdos purvą puolęs mentorius teisme jau buvo apklaustas jau rugpjūčio 21 dieną, tačiau tai įvyko dar pagal nepatikslintą kaltinimo medžiagą. Dabar jo apklausą teks atlikti iš naujo.
Rugpjūčio 21-ąją R. Jakštys, paklaustas ar pripažįsta savo kaltę, neatsakė nei „taip“, nei „ne“: kaltės klausimo jis apskritai nepanoro komentuoti. Tuo tarpu ikiteisminio tyrimo metu mentorius savo kaltę neigė.
Į teismą – be pareigūnų palydos
Lapkričio 7 dieną šioje byloje turėtų būti sakomos baigiamosios kalbos.
Šiuo metu R. Jakštys atlieka bausmę kalėjime už ankstesnius seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus.
Jei kaunietis bus pripažintas kaltu, jo buvimo laikas įkalinimo įstaigoje gali pailgėti iki 5 metų.
Tiesa, dabar R. Jakščiui yra pritaikytos sušvelnintos sąlygos – nors belangėje jis lieka iki šiol, į paskutinius teismo posėdžius atvažiuoja jau be konvojaus pareigūnų palydos, nes, portalo Lrytas žiniomis, turi teisę į trumpalaikes išvykas.
Byla – po ekskursijos į užsienį
Paskutinėje byloje be R. Jakščio teismas jau yra apklausęs visus bylos dalyvius – 10 liudytojų ir visus 3 nukentėjusiuosius.
Prokuratūros tvirtinimu, nusikaltimai buvo įvykdyti nuo 2018 metų lapkričio iki 2020 metų vasario.
Pasak prokurorės D. Augustauskaitės, dalis jų padaryta užsienyje.
Teismo proceso metu parodymus davė su R. Jakščiui bendradarbiavusi keliones organizuojančios firmos atstovė, padėjusi vežti mokinius į ekskursijas.
Taip pat buvo apklaustas mentoriaus pažįstamas, susipažinęs su juo savanorystės metu.
Dar vienas liudytojas, dabar jau buvęs moksleivis papasakojo apie išvyką į Berlyną, surengtą pagal viešai paskelbtą programą.
Nusikaltimai kartojosi
Tačiau šis procesas – toli gražu ne vienintelis: R. Jakštys jau yra nuteistas kitose dvejose bylose dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius. Po paskutinio nepalankaus nuosprendžio jis buvo pristatytas į Pravieniškių kalėjimą.
2024 metų balandį Kauno apygardos teismas R. Jakščiui už trijų jaunesnių nei 16 metų paauglių tvirkinimą ir lytinės aistros tenkinimą, pažeidžiant nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, skyrė realią pustrečių metų kalėjimo bausmę.
2021 metų gruodį Kauno apylinkės teismas už 4 nepilnamečių tvirkinimą jam skyrė laisvės apribojimo bausmę, kuri, nesilaikant įpareigojimų nebendrauti su nepilnamečiais, buvo pakeista į 90 parų areštą.
Liūdnai pagarsėjusio mentoriaus byla atskleidė institucijų nesugebėjimą užkirsti kelio naujiems nusikaltimams – dar nespėjus teismuose išnagrinėti pirmos bylos, jis susirasdavo naujas aukas, ir tam nesutrukdė nei teismai, nei teisėsauga, nei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.
Piktybiškai pažeisdamas draudimus bendrauti su nepilnamečiais, jis ilgą laiką ir būdavo paliekamas laisvėje, bet vėliau vis tiek atsidūrė už grotų.
Mentorystė tapo priedanga
R. Jakštys tapo žinomas, dar būdamas moksleivis – apie jį imta plačiai rašyti, jam tapus bendrovės „Solid Education“ akcininku ir vykdančiuoju direktoriumi. Bendrovė kūrė platformą, kurios dėka moksleiviai galėjo mokytis programavimo savarankiškai arba su dėstytojais visoje Lietuvoje.
Vėliau R. Jakštys įkūrė viešąją įstaigą „Mokinio karjera“, tapo jos generaliniu direktoriumi. Internete buvo pristatoma, jog tai – moksleiviams skirta karjeros ugdymo agentūra, kuri paprastais būdais sukuria „nuostabią bendruomenę“, organizuoja edukacines ekskursijas.
Užmegzdavęs ryšius su švietimo įstaigomis, jau būdamas pilnametis mentorius sukdavosi prie mokinių įvairiuose renginiuose, stovyklose – manoma, jog ši širma jam padėdavo susirasti aukų.
seksualiniai nusikaltimaiKaunasTeismas
