Skandalingoje korupcinėje schemoje sukęsi Kauno veikėjai dėmių nenusiplovė: buvęs teisėjas, advokatas ir jų juristai vaikai lieka nuteisti

Trys iš šio ketverto dėl dalies inkriminuotų nusikalstamų epizodų buvo išteisinti. Bausmės buvo sušvelnintos, tačiau esmės tai nekeičia – visiško išteisinimo niekam nepavyko pasiekti.
Apie tai naujienų portalą Lrytas informavo šio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene Venta Valčackienė.
Panevėžio apygardos teismas R. Grigą dar 2024 metų balandį buvo pripažinęs kaltu dėl kyšininkavimo ir skyręs jam 40 tūkst. eurų baudą.
T. Grigui dėl prekybos poveikiu ir papirkimo – 30 tūkst. eurų bauda, o B. Liatukui ir jo dukrai dėl tų pačių veikų – po 10 tūkst. eurų baudos.
B.Liatukas – taip pat buvęs ilgametis Kauno apylinkės teismo teisėjas, 2021 metais apsivilkęs advokato mantiją.
Byloje kaltinimai buvo pareikšti dar vienai advokatei, bet ji mirė, vykstant procesui Panevėžyje.
Sušvelninimai – ne esminiai
B. Liatuko ir jo dukters skundai dėl mažesnės baudos už teisėjo R. Grigo papirkimą buvo tenkinti iš dalies.
„Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad advokatai B. Liatukas ir M. Liatukaitė kyšininkavimo veiksmus atliko, siekdami padėti savo klientui, kuris grasinosi nusižudyti, jei nebus sutrumpintas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas, ir iš šios nusikalstamos veikos patys negavo jokios asmeninės naudos, apygardos teismo jiems skirtą 10 000 Eur baudą sumažino iki 7 500 eurų“, – teigiama antradienį išplatintame Apeliacinio teismo pranešime.
Taip pat pranešta, kad Lietuvos apeliacinis teismas atmetė buvusio teisėjo R. Grigo ir jo sūnaus T. Grigo apeliacinius skundus, kuriais buvo prašoma priimti išteisinamąjį nuosprendį – konstatuota, kad Panevėžio apygardos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir pagrįstai buvusį teisėją R. Grigą pripažino kaltu dėl susitarimo paimti 2 000 Eur kyšį ir dalies kyšio (1 000 Eur) paėmimo, o advokatus ir advokatų kontoros darbuotoją – dėl tarpininkavimo susitariant perduoti ir perduodant dalį kyšio teisėjui.
Tačiau žemesnės instancijos teismas nepagrįstai juos pripažino kaltais dėl prekybos poveikiu.
Apeliacinio teismo kolegija pažymėjo, kad nuteistieji, siekę papirkti teisėją, veikė tik kaip tarpininkai susitariant dėl kyšio davimo ir jį perduodant, tačiau jie patys už kyšį nepažadėjo paveikti teisėjo, kad jis priimtų kitiems asmenims palankius sprendimus. Jų veiksmuose nebuvo prekybos poveikiu požymių, todėl B. Liatukas, M. Liatukaitė ir T. Grigas Apeliacinio teismo išteisinti dėl prekybos poveikiu, jiems panaikinta ir nuosprendžio dalis dėl bausmių subendrinimo.
Buvusiam teisėjui R. Grigui bauda už kyšio už kyšio paėmimą sumažinta nuo 40 tūkst. eurų iki 37,5 tūkst. eurų: konstatuota, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė atsakomybę sunkinančią aplinkybę – veikimą bendrininkų grupe (nustatyta, kad teisėjas veikė vienas).
Nuteistajam T. Grigui apygardos teismo skirta 30 tūkst. eurų bauda palikta nepakeista, konstatavus, kad ji yra tinkamai individualizuot ir nėra pagrindo ją laikyti per griežta.
Karjerą sužlugdė 2000 eurų kyšis
2 tūkst. eurų – tokio dydžio kyšis, tyrėjų duomenimis, buvo skirtas nuobaudos vienam kauniečiui už šiurkštų kelių eismo taisyklių pažeidimą sušvelninimui. Policija atėmė iš jo teisę vairuoti 12 mėnesių, tačiau vyriškis apskundė šį nutarimą Kauno apylinkės teismui.
Administracinė byla atgulė ant teisėjo R. Grigo stalo, su kuriuo, kaip tvirtina prokuratūra, buvo susitarta dėl pažeidėjui palankaus sprendimo priėmimo – draudimo sėsti prie vairo sutrumpinimo iki 3 mėnesių.
„Pinigai buvo perduoti per tarpininkus, ir galiausiai atsidūrė pas teisėją“, – prieš pat bylos perdavimą į teismą pranešė Kauno prokuroras Valentinas Alekna.
Pasak V.Aleknos, teisėjas gavo 1000 eurų kyšį, o likusią sumą pasidalijo tarpininkauti nelegaliame sandoryje pasišovę advokatai.
22 metus teisėju dirbusiam R. Grigui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo, o kitiems įtariamiesiems – dėl prekybos poveikiu ir papirkimo.
Pinigai rasti per kratą
Prokuratūros tvirtinimu, eismo taisyklių pažeidėją gynusi M.Liatukaitė paprašė savo tėvo B. Liatuko, kad šis, pasinaudodamas pažintimi su buvusiu kolega R. Grigu, įtakotų jį priimant sprendimą administracinėje byloje dėl teisių atėmimo.
Kauno prokuratūros tvirtinimu, B. Liatukas savo ruožtu susitarė su advokate V. Grigonyte, jog ji, veikdama su T. Grigu, perduos neteisėtą atlygį. Kyšis teisėjui buvo duotas jo darbo vietoje.
Pinigai per kratą buvo rasti R. Grigo namuose.
„Byloje yra ir nepotizmo požymių. Vienas įtariamųjų bendrauja su savo sūnumi, o kitas įtariamasis, veikiantis kliento naudai – su dukra. Ne kasdien pavyksta nustatyti tokią grandinę“, – tąsyk pasakojo prokuroras V.Alekna.
Kaunietis, kurio padarytas KET pažeidimas tapo korupcijos skandalą įplieskusia kibirkštimi, tyrimo metu mirė.
Bandė suplėšyti banknotus
Prokuratūros duomenimis, kyšis teisėjui buvo perduotas 2021 metų rugpjūčio 31 dieną Kauno apylinkės teisme.
Po sulaikymų Specialiųjų tyrimų tarnyba pranešė, jog R.Grigas per kratą bandė naikinti įrodymus – suplėšyti galimai gautą kyšį. Naikinimo momentas buvo nufilmuotas ir pridėtas prie bylos medžiagos.
2021 metų spalio 12 dieną R.Grigas buvo atleistas iš pareigų už teisėjo vardo pažeminimą. Teisėjo mantiją jis vilkėjo nuo 1999 metų.