Vilniuje policijai įkliuvo BMW, ant kurio buvo uždėti kiti valstybiniai numeriai Įtariama, kad jie buvo naudojami kuro vagystėms iš degalinių

2025 m. rugsėjo 9 d. 19:30
Lrytas.lt
Antradienio vakarą Vilniuje policija sulaikė automobilį BMW, ant kurio buvo uždėti kiti valstybiniai numeriai.
Įtartinas BMW sostinėje buvo pastebėtas 17 val. 26 min.
Įtarimų kilo dėl to, kad šio automobilio valstybiniai numeriai sutapo su kuro vagystėms iš degalinių panaudoto automobilio valstybiniais numeriais.
Sulaikyti įtartino automobilio buvo pasiųsti policijos patruliai.
Jie BMW sustabdė Mindaugo-J.Basanavičiaus gatvių sankryžoje.
Išvydęs pareigūnus automobilio vairuotojas nebandė pasprukti ir pakluso jų reikalavimui sustoti.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti tyrėjai, kurie ėmė aiškinti šią situaciją.
Iš tiesų ant BMW automobilio buvo uždėti ne jo valstybiniai numeriai.
Pradėtas tyrimas.
