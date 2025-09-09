Įtartinas BMW sostinėje buvo pastebėtas 17 val. 26 min.
Įtarimų kilo dėl to, kad šio automobilio valstybiniai numeriai sutapo su kuro vagystėms iš degalinių panaudoto automobilio valstybiniais numeriais.
Sulaikyti įtartino automobilio buvo pasiųsti policijos patruliai.
Jie BMW sustabdė Mindaugo-J.Basanavičiaus gatvių sankryžoje.
Išvydęs pareigūnus automobilio vairuotojas nebandė pasprukti ir pakluso jų reikalavimui sustoti.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti tyrėjai, kurie ėmė aiškinti šią situaciją.
Iš tiesų ant BMW automobilio buvo uždėti ne jo valstybiniai numeriai.
Pradėtas tyrimas.