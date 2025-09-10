Drama greta Marijampolės: girtas vyras grasino susprogdinti namą, ant kojų buvo sukeltos visos tarnybos

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 9 d. apie 7 val. 30 min. Marijampolės ugniagesiai buvo iškviesti į Sasnavos seniūniją, Puskelnių kaimą, Lakštingalų g. Buvo pranešta, kad namuose vyras atsuko dujų balioną ir grasina susideginti.
Gavus šį pranešimą ant kojų buvo sukeltos ir į įvykio vietą nusiųstos visos Marijampolės operatyvinės tarnybos – policijos pareigūnai, ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
Patekus į namą, čia rastas girtas pranešėjos vyras, jį sulaikė policijos pareigūnai.
Viename iš kambarių ugniagesiai rado atsuktą dujų balioną. Pamatavus dujų analizatoriumi, paaiškėjo, kad dujų koncentracija patalpoje normą viršija 5 kartus.
Balionas išneštas į lauką, patalpos išvėdintos.
Įvykis tiriamas.
