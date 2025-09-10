Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Drama greta Marijampolės: girtas vyras grasino susprogdinti namą, ant kojų buvo sukeltos visos tarnybos

2025 m. rugsėjo 10 d. 08:23
Lrytas.lt
Visos Marijampolės operatyvinės tarnybos buvo sukeltos ant kojų antradienį gavus pranešimą, kad girtas vyras atsuko dujas ir grasina susprogdinti namą. Pareigūnams pavyko vyrą sulaikyti, didelės nelaimės buvo išvengta.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 9 d. apie 7 val. 30 min. Marijampolės ugniagesiai buvo iškviesti į Sasnavos seniūniją, Puskelnių kaimą, Lakštingalų g. Buvo pranešta, kad namuose vyras atsuko dujų balioną ir grasina susideginti.
Gavus šį pranešimą ant kojų buvo sukeltos ir į įvykio vietą nusiųstos visos Marijampolės operatyvinės tarnybos – policijos pareigūnai, ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
Patekus į namą, čia rastas girtas pranešėjos vyras, jį sulaikė policijos pareigūnai.
Viename iš kambarių ugniagesiai rado atsuktą dujų balioną. Pamatavus dujų analizatoriumi, paaiškėjo, kad dujų koncentracija patalpoje normą viršija 5 kartus.
Balionas išneštas į lauką, patalpos išvėdintos.
Įvykis tiriamas.
