Kaltu dėl sukčiavimo pripažintan ukrainiečiui Vilniaus teismas skyrė 128 100 eurų baudą

Vilniaus miesto apylinkės teismas 20-metį užsienietį pripažino kaltu dėl sukčiavimo, neteisėto mokėjimo kortelių bei jų duomenų įgijimo ir panaudojimo, neteisėto prisijungimu prie informacinių sistemų. Teismas jam skyrė galutinę subendriną 128 100 eurų baudą. Nuteistasis taip pat turės atlyginti nukentėjusiųjų patirtą turtinę žalą.
Bylos duomenimis, 2024 m. gegužę, Y. S., veikdamas organizuotoje grupėje su kitais asmenimis, pagal iš anksto parengtą nusikalstamų veikų planą ir susitarimą, įgijo svetimas elektroninės mokėjimo priemones ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti, neteisėtai prisijungė prie informacinių sistemų, neteisėtai atliko finansines operacijas neteisėtai panaudodamas svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis.
Organizuotos grupės nariai rusų kalba prisistatydavo „Google“ atstovybės darbuotojais ir nukentėjusiesiems pranešdavo apie įsilaužimą į jų paskyrą, įtraukdavo juos į pokalbį, pažadėdavo jiems pagalbą. Įgiję žmonių pasitikėjimą, nusikaltėliai iš jų išviliodavo elektroninės bankininkystės duomenis ir kitą svarbią informaciją, pačias banko mokėjimo korteles.
Pasinaudodamas iš nukentėjusiųjų išviliota informacija ir jų banko kortelėmis, Y. S., kartu su kitais organizuotos grupės nariais, ištuštindavo nukentėjusiųjų sąskaitas.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą byloje palaikė Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai.
Šioje byloje nukentėjusiais pripažinti 7 asmenys, iš jų apgaulės būdu išviliotos sumos svyruoja nuo 2 570 iki 64 399 eurų. Keturi nukentėjusieji teismui pateikė civilinius ieškinius dėl turtinės žalos atlyginimo.
2024 m. gegužės mėn. Y. S. buvo sulaikytas, vėliau jam skirta kardomoji priemonė – suėmimas.
Policijos pareigūnai kratos metu Y. S. gyvenamojoje vietoje rado 57 500 eurų ir 30 zlotų. Šioms lėšoms taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, jos bus panaudotos nukentėjusiųjų turtinei žalai atlyginti.
Teismas, įvertinęs Y. S. laikinajame sulaikyme bei suėmime išbūtą laiką – viso 1 metus ir 2 mėnesius – konstatavo, kad paskirta baudos bausmė yra atlikta. Teismo sprendimu, nuteistasis per dvejus metus dar turės atlyginti vieno nukentėjusiojo patirtą turtinę žalą – beveik 15 tūkst. eurų.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
