Klaipėdoje įmonės darbuotoja įtariama pinigų pasisavinimu

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 9 d. apie 9 val. 15 min. Klaipėdos apskrities VPK gautas įmonės pranešimas, kad Klaipėdoje, Taikos pr., įmonės darbuotoja (gimusi 1986 m.), atlikdama apgaulingą buhalterinę apskaitą, pasisavino apie 145 706 eurus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto pasisavinimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.