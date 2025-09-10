Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Nuo sukčių praėjusią parą nukentėjo du vilniečiai

2025 m. rugsėjo 10 d. 11:44
Mažiausiai du vilniečiai praėjusią parą nukentėjo nuo sukčių. Policija dėl abiejų įvykių pradėjo ikiteisminius tyrimus.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 9 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1956 m.) pranešimas, kad nuo birželio 16 d. iki rugpjūčio 19 d. Vilniuje, pasinaudojus banko mokėjimo kortele, iš jo banko sąskaitos pasisavinta 2 020 eurų. 
Taip pat rugsėjo 9 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gim. 1956 m.) pranešimas, kad rugsėjo 4 d. apie 14 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 21 000 eurų.
Dėl įvykio pradėti ikiteisminiai tyrimai.
