Nuo sukčių praėjusią parą nukentėjo du vilniečiai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 9 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1956 m.) pranešimas, kad nuo birželio 16 d. iki rugpjūčio 19 d. Vilniuje, pasinaudojus banko mokėjimo kortele, iš jo banko sąskaitos pasisavinta 2 020 eurų.
Taip pat rugsėjo 9 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gim. 1956 m.) pranešimas, kad rugsėjo 4 d. apie 14 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 21 000 eurų.
Dėl įvykio pradėti ikiteisminiai tyrimai.
sukčiaisukčiavimaseurai
Rodyti daugiau žymių