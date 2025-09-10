Pasieniečių rankose atsidūrė dar 8 oro balionai su kontrabandinėmis cigaretėmis

Minėtus 8 krovinius pasieniečiai įvairiu praėjusios paros metu perėmė Šalčininkų, Alytaus, Lazdijų ir Zarasų rajonuose. Kaip įprasta, prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą.
Iš viso šiemet jau perimti 455 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 86, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusius žmones, pernai – 46. Rugsėjį perimti 43 oro balionai su cigaretėmis ir GPS įrenginiais, rugpjūtį – 33, liepą – 62, birželį – 17, tai buvo mažiausias toks skaičius.
Gegužę pasieniečių sandėliuose atsidūrė 69 balionai su cigaretėmis ir GPS, balandį – 46, kovą – 77 (tai buvo rekordinis šiemet mėnuo), vasarį – 45, sausį – 63.
Pernai per visus metus buvo 226 atvejai, kai sulaikytos oro balionais iš Baltarusijos skraidintos nelegalios cigaretės. 2022 m. tokio kontrabandos skraidinimo balionais atvejų nebuvo, o 2023 m. fiksuoti tik 3 tokie bandymai.
Pastaruoju metu iš Baltarusijos pasiųstus oro balionus su rūkalais savo šalyse perima ir Lenkijos bei Latvijos pasieniečiai. Priežastys, kodėl neteisėta veikla užsiimantys žmonės pradėjo vis dažniau rinktis „nuotolinius“ kontrabandos gabenimo į Lietuvą būdus, ypač oro balionus, yra kelios. Kontrabandininkams vykdyti neteisėtą veiklą tapo gerokai sunkiau, kai ginantis nuo migrantų antplūdžio prie sienos su Baltarusija buvo įrengtas fizinis barjeras, kurį sudaro apsauginė tvora ir koncertina.
Be to, visame pasienyje su Baltarusija įdiegta VSAT stebėjimo sistema. Taip pasieniečių pajėgų reagavimas tapo efektyvesnis, o kontrabandos gabentojams išaugo rizika būti sulaikytiems.
2023 m. vasarį siekiant pažaboti geležinkeliu iš Baltarusijos gabentą kontrabandą buvo sustabdytas Stasylų geležinkelio pasienio kontrolės punkto (PKP) darbas. Nuo tol krovininiai traukiniai iš Baltarusijos vyksta tik per Kenos PKP, kuriame veikia rentgeno kontrolės sistema.
Vien 2022 m. pasieniečiai sulaikė beveik 3 mln. pakelių cigarečių, į Lietuvą atgabentų per Stasylas.
Anksčiau nelegalius rūkalus iš Baltarusijos būdavo dažnai bandoma gabenti per kelių PKP. 2023 m. rugpjūčio 18 d. Lietuva uždarė pasienyje su Baltarusija veikusius Šumsko ir Tverečiaus PKP, o pernai nuo kovo 1 d. – Lavoriškių ir Raigardo PKP. Kontrabandos gabenimas šiais keliais, kaip ir per Stasylų PKP, nutrūko, todėl toks veiksmas turėjo teigiamos įtakos mažinant nelegalios produkcijos patekimą per Lietuvos kontroliuojamą ES išorės sieną.
Per PKP atgabentų ir pasieniečių sulaikytų rūkalų kiekis krito drastiškai: nuo 1,1 mln. pakelių 2023 m. iki 9 tūkst. pakelių 2024 m. Šiemet šis skaičius nesiekia 4,3 tūkst. pakelių. Tad 2025 m. per PKP gabentų cigarečių skaičius sudaro vos 0,1 proc. visų VSAT sulaikytų cigarečių, pernai jis buvo 0,7 proc., o 2023 m. siekė net 53,6 proc.
Kovoje su kontrabanda kaip pastaruoju metu pasiteisinusios priemonės buvo ir dėl migrantų krizės bei grėsmių iš Rusijos bei Baltarusijos sustiprinta valstybės sienos apsauga, aktyvi VSAT kriminalinė žvalgyba, trumpalaikių operacijų organizavimas.
