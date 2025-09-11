Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Panevėžio rajone sukčiai moters vardu paėmė daugiau nei 92 tūkst. eurų paskolą

2025 m. rugsėjo 11 d. 10:20
Panevėžio rajone sukčiai moters vardu paėmė daugiau nei 92 tūkst. eurų paskolą, informavo policija.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, rugsėjo 4 d., apie 14 val. 43 min., Panevėžio rajone moteris (gim. 1957 m.) pranešė, kad kita moteris ( gim. 1986 m.) pasinaudojo jos duomenimis ir paėmė 92 363 eurų paskolą.
Apie galimus sukčiavimo atvejus pranešta ir Vilniaus policijai
Vilniaus AVPK duomenimis, trečiadienį apie 12 val. Vilniuje vyrui (gim. 1940 m.), būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 8,3 tūkst. eurų.
Pinigus nukentėjusysis atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Anot policijos, trečiadienį apie 10 val. sostinėje nepažįstami asmenys iš moters (gim. 1939 m.) apgaule išviliojo apie 5 tūkst. eurų, kuriuos ji atidavė nepažįstamai moteriai.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
