Vilniuje ir Žagarėje smurtą patyrė nepilnamečiai

2025 m. rugsėjo 11 d. 10:55
Lrytas.lt
Per pastarąsias dvi dienas policija gavo du pranešimus apie smurtą patyrusius nepilnamečius.
Vilniuje policijai buvo pranešta, kad trečiadienį apie 2 val. namuose, vyras (gim. 2001 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2009 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Antradienį Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai gavo vaiko teisių apsaugos darbuotojų pranešimą, kad Joniškio rajon, Žagarėje, namuose, moteris, gim. 1991 m., ir vyras, gim. 1968 m, smurtavo prieš nepilnametį, gim. 2014 m.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėti ikiteisminiai tyrimai.
