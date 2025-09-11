Vilniuje ir Žagarėje smurtą patyrė nepilnamečiai

Vilniuje policijai buvo pranešta, kad trečiadienį apie 2 val. namuose, vyras (gim. 2001 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2009 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Antradienį Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai gavo vaiko teisių apsaugos darbuotojų pranešimą, kad Joniškio rajon, Žagarėje, namuose, moteris, gim. 1991 m., ir vyras, gim. 1968 m, smurtavo prieš nepilnametį, gim. 2014 m.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėti ikiteisminiai tyrimai.
SmurtasnepilnamečiaiVilnius
