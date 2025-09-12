Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Ginklų – kaip grybų po lietaus: rado Vilniaus rajone ir Kazlų Rūdos savivaldybėje

2025 m. rugsėjo 12 d. 08:10
Lrytas.lt
Ketvirtadienį policija gavo net tris pranešimus apie Vilniaus rajone ir Kazlų Rūdos savivaldybėje rastus ginklus.
Pavakare, 16 val., į policiją kreipėsi Vilniaus rajono gyventojas (gim. 1997 m.), kuris pranešė, kad tvarkydamas stalą negyvename name, Maikūnų kaime, stalčiuje rado daiktą panašų į šaunamąjį ginklą „Agent Reck“ ir 5 šovinius.
Rastą ginklą ir šovinius paėmė policijos pareigūnai. Surinkta medžiaga dėl neteisėto disponavimo nešaunamuoju ginklu.
Po poros valandų, 17 val. 51 min., Vilniaus rajone, Avižienių kaime, vyro (gim. 1937 m.) namuose, buvo rastas ir paimtas daiktas panašus šaunamąjį įtaisą.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Vakare, 19 val. 30 min., policija gavo pranešimą, Kazlų Rūdos savivaldybės, Užbalių kaime, moteris (gim. 1983 m.) namuose rado daiktą panašų į šaunamąjį ginklą „KoraBrno“.
Ginklas buvo rastas spintoje tvarkant kambarį. Jį paėmė policijos pareigūnai.
Dėl neteisėto disponavimo nešaunamuoju ginklu pradėtas ikiteisminis tyrimas.
