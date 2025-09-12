Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Sostinės policija ieško bare vyrą sumušusio chuligano

2025 m. rugsėjo 12 d. 10:58
Vilniaus AVPK
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymus sveikatos sutrikdymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d.).
Šių metų rugpjūčio 12 d. apie 23 val. 19 min. Vilniuje, Trakų g., bare, nenustatytas asmuo sumušė vyrą (gim. 1987 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėja Daiva Žilinskyte, mob. +370 646 32147, el. paštu daiva.zilinskyte@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
