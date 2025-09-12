Ukrainai pedadantis garsus visuomenininkas Š. Jasiukevičius sulaukė pykčio lavinos: iškelta byla dėl grasinimų nužudyti

„Priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 145 straipsnį („Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas“ – Red.)“, – pranešė O. Vaitkevičienė.
Š. Jasiukevičius rugsėjo 1 dieną kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą, prašydamas iškelti baudžiamąją bylą dėl Antano Kandroto-Celofano, Andrejaus Lobovo, Dariaus Augustinavičiaus ir Olivijos Krasnickienės veiksmų.
Pareigūnų buvo prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo šmeižimo ir neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo.
Šmeižto požymius Š. Jasiukevičius įžvelgė viso ketverto pasisakymuose socialiniuose tinkluose, o A. Kandroto ir O. Krasnickienės veiksmuose, jo nuomone, yra ir neteisėto informacijos rinkimo požymiai.
Prie pareiškimo žinomas Ukrainos rėmėjas pridėjo ir jam skirtas grasinančias žinutes, gautas po viešai paskelbtų minėtų veikėjų komentarų.
„Suskaičiuotos tavo dienos! Kabėsi ant medžio greit, s..ka job...as“, – tokią žinutę jam parašė grasintojas, savo paskyrą feisbuke pavadinęs „Nerijus Nerka“.
„Šaudyt, naikint tokius kaip tu“, – dėstė kitas anonimas iš paskyros „As Gintautas“, o trečias, „Remis Volvo“, pridėjo: „Tu būsi pakartas. Rinkis datą“.
Pareigūnai tyrimo metu ketina išsiaiškinti, kokie konkretūs baugintojai slypi už šių profilių.
Griežčiausia bausmė, gresianti už grasinimus nužudyti – laisvės atėmimas iki 4 metų.
Dėl galimo šmeižto ir neteisėto informacijos apie privatų gyvenimą rinkimo, tyrimas bent jau šiuo metu nėra pradėtas. Byla iškelta tiktai dėl anoniminių grasinimų.
Tuo tarpu Š. Jasiukevičiaus tvirtinimu, apie jį buvo paskleista tikrovės neatitinkanti, jį žeminanti informacija, įvardijami O. Krasnickienės viešai pažerti „perlai“: „Linkėjimai visiems, kurie remiate šį gyvulį“, „Jūs galvojote, kad remiate, bet iš tikrųjų juos žudote“, „Jūs prisidėjote prie tų žmonių genocido“, „Nu papultum tu Mindaugui po rankas, nu va toks pliurza papultum Mindaugui po rankas, man jau jo dabar gaila“ ir t. t.
Taip pat Š. Jasiukevičius atkreipė dėmesį į tikrove anaiptol nedvelkiančius A. Kandroto pasisakymus – pavyzdžiui, kuomet filmuodamas Š. Jasiukevičiaus namą Celofanas dėsto, jog neva prasidėjus „kariniam konfliktui“, pas Š. Jasiukevičių esą iškart atsiduria milijoninės vertės turtas.
Tačiau realybė yra kitokia: minėtą namą Š. Jasiukevičius pilnai pasistatė dar iki Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios – 2022 metų vasario 24-osios, o paramą ukrainiečiams jis pradėjo rinkti tiktai tų pačių metų kovą.
Š. Jasiukevičius paminėjo ir kitus pavyzdžius, susijusius su D. Augustinavičiaus ir praeityje 8 kartus teisto A. Lobovo pasisakymais.
Ar bus visas ketvertas patrauktas atsakomybėn, paaiškės ateityje.
grasinimai susidorojimuŠarūnas Jasiukevičiusšmeižtas
