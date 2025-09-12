Vilniaus policija ieško senovinių monetų rinkinio vagies – prašo visuomenės pagalbos

Šių metų rugsėjo 2 d. nuo 9 val. 50 min. iki 10 val. 30 min. Vilniuje, Pilies g., iš sendaikčių prekystalio buvo pavogtas senovinių monetų komplektas. Nuostolis – 4 000 eurų.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėja Daiva Žilinskyte, mob. +370 646 32147, el. paštu daiva.zilinskyte@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.