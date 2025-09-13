Kontrabaninkų priedanga buvo demaskuota: muitininkai sulaikė 100 tūkst. pakelių rūkalų, slėptų paprikų krovinyje

Praėjusią savaitę Šalčininkų kelio poste Vilniaus teritorinės muitinės ir Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai sulaikė 600 tūkst. eurų vertės nelegalių rūkalų siuntą, slėptą į Rusijos Kaliningrado sritį gabentų paprikų dėžėse.
Rugpjūtį dvi didelės rūkalų kontrabandos siuntos sulaikytos, jas aptikus panašiuose – tranzitiniuose agurkų ir žuvies konservų kroviniuose.
Rugsėjo 5 d. rytą į Šalčininkų kelio postą vilkiku „Daf“ atvažiavęs Rusijos pilietis deklaravo tranzitu į Rusijos Kaliningrado sritį vežantis 15 tonų paprikų. Tačiau muitinės pareigūnams rentgeno kontrolės sistema patikrinus vilkiką, kilo įtarimų, kad puspriekabėje gali būti slepiamos cigaretės.
Detalaus patikrinimo metu šie įtarimai pasitvirtino – buvo rasta maždaug 116 tūkst. pakelių įvairių rūšių („Queen Menthol“, „NZ Gold“, „Minsk Superslims“) cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Kontrabanda buvo paslėpta įmantriai, įrengus slėptuves – dvigubus dugnus kartoninėse dėžėse su paprikomis.
Rūkalų vertė su privalomais sumokėti mokesčiais – 604 tūkst. eurų.
MKT Vilniaus skyriaus pareigūnai sulaikė vilkiką su kroviniu ir jo vairuotoją. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kontrabandos, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai.
Vilkiko vairuotojas Vilniaus apylinkės teismo sprendimu suimtas dviem mėnesiams.
