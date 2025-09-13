Šilutėje ir Zarasuose užpulti policininkai – metė plaktuką, spyrė į koją

Penktadienį 21 val. 15 min. Zarasuose, Vytauto gatvės namo kieme, akivaizdžiai neblaivus vyras (gim. 1977 m.), rankose laikydamas plaktuką ir dažymo volelio rankeną, grasino į iškvietimą dėl išdaužto lango atvykusiems policijos pareigūnams.
Vyras nevykdė policninkų reikalavimų, metė į pareigūnus plaktuką, kuris pataikė į Utenos apskr. VPK patrulio (gim. 2001 m.) koją.
Pareigūnas dėl fizinio skausmo sukėlimo į medikus nesikreipė.
Įtariamasis uždarytas į Panevėžio apskr. VPK areštinę.
Pasitikrinti girtumą vyras apsisakė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui.
Naktį į šeštadienį, 1 val. 50 min., Šilutėje, Liepų gatvės namo bute, policijos pareigūnams atvykus į iškvietimą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, neblaivus (2,25 prom.) vyras (gim. 2002 m.) spyrė Tauragės apskr. VPK patruliui (gim. 2002 m.).
Pareigūnas dėl kojos sumušimo, suteikus med. pagalbą vietoje, tęsė tarnybą.
Įtariamasis uždarytas į Klaipėdos apskr. VPK areštinę.
Dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui pradėtas ikiteisminis tyrimas.
pasipriešinimasPolicijaZarasai
Rodyti daugiau žymių