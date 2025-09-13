Teismas kreipėsi į policiją, prašydamas pradėti administracinę bylą L. Ragelskiui

Penktadienį išsiųstą pareiškimą Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui pasirašė teismo pirmininkė Viktorija Šelmienė.
Policija sprendimo dėl šio pareiškimo kol kas nėra priėmusi.
Kaip skelbta, antradienio rytą buvo numatytas baudžiamosios bylos posėdis, jame L. Ragelskis privalėjo dalyvauti kaip kaltinamasis.
Laukiant į posėdį vėluojančio L. Ragelskio, teismo salės durys buvo praviros, todėl girdėjosi kaip prie įėjimo į teismą rusų kalba šūkauja kaltinamasis, buvo girdimas ir moters balsas.
Pasibaigus teismo posėdžiui paaiškėjo, kad buvo pastumta apsaugos darbuotoja. Teismo saugumu rūpinasi saugos tarnyba „Dorsimus“.
Vėliau pranešta, kad L. Ragelskis nevykdė apsaugos darbuotojų reikalavimų, prieš apsaugos darbuotoją panaudojo fizinius veiksmus, taip sutrikdydamas sklandžią asmenų ir daiktų patikrą, kitų asmenų patekimą į teismo patalpas.
ELTA primena, kad didžiausiame Lietuvos teisme kasdien vykdoma visų į teismą patenkančių asmenų patikra. Ji taip pat privaloma, ir advokatams, ir prokurorams.
Nuo 2024 m. rugsėjo 5 d., kai Vilniaus miesto apylinkės teisme įrengti arkiniai apsaugos varteliai, fiksuojantys pro juos einančio asmens turimus metalinius daiktus ir į juos reaguojantys, beveik kiekvieną dieną aptinkama į teismo pastatą draudžiamų įsinešti daiktų (šaunamųjų ginklų, dujų balionėlių, aštrių žalojančių daiktų ir pan.).
